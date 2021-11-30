Двухкратный чемпион ВХЛ Леонид Тамбиев будет тренировать владивостокский клуб "Адмирал"

Леонид Тамбиев. Фото: пресс-служба ВХЛ

Хоккейный клуб "Адмирал" подписал контракт с Леонидом Тамбиевым. Двухкратный победитель чемпионата ВХЛ будет тренировать сборную, в должность исполняющего обязанности главного тренера он вступил 29 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе ХК "Адмирал". Контракт рассчитан на два сезона. Сам Тамбиев, напомним, бывший наставник "Сарыарки" из Караганды, дважды участвовал в Олимпийских играх, рекордсмен сборной Латвии по заброшенным шайбам (66) и по набранным очкам (154). Дважды чемпион высшей хоккейной лиги России в 2018 и 2019 годах.

- Перед Леонидом Григорьевичем стоят непростые задачи. Необходимо переломить преследующую команду череду поражений, достаточно сильно прибавить в реализации и в целом добавить уверенности команде – донести до ребят, что каждый соперник по силам «Адмиралу». Тому подтверждение набранные очки с командами из первой десятки. Мы понимаем, какой показатель может быть признан приемлемым для клуба по результатам сезона и в рамках отдельного матча. Леонид уверен, что невыполнимых задач в спорте не существует, мы разделяем такую позицию, потому что каждый игрок и специалист клуба располагают достаточным уровнем амбиций и спортивной злостью, сообщил генеральный директор ХК Алексей Ан.

"Адмирал" в середине ноября расстался с тренером Александром Андриевским. До Тамбиева и.о. был Олег Горбенко: пока что он назначен старшим тренером. Напомним, последние матчи морячков были сокрушительным поражением: на выходных команда проиграла "Сочи" в 8:2.

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