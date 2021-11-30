Больше тысячи человек во Владивостоке остались без света из-за циклона

Из-за непогоды некоторые жители Владивостока остались без света. Бригады устраняют неполадки. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Снежный циклон, вновь обрушившийся на Приморье, стал причиной отключений электричества в нескольких городах края. Около 1,2 тысяч жителей Владивостока остались без света. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, свет отключили в 10 многоквартирных домах. В некоторых местах прорвало провода, в других отключение электричества произошло автоматически.

- В устранении задействованы 12 бригад Владивостокского предприятия электрических сетей, в течение трех часов планируется подключить всех потребителей. Хотя энергетикам приходится работать в сложных условиях – снег, сильный ветер.

Без света были и 11 многоквартирных домов в Артеме, а также частный сектор в Кневичи. Котельная работала от дизель-генератора. К счастью, аварию удалось устранить. В других городах также наблюдается кратковременные перебои электричества, но эту проблему быстро решают.

Елена Пархоменко сообщила, что все коммунальные предприятия Приморья работают в режиме повышенной готовности, усилена работа аварийных бригад, а резервные источники питания готовы к использованию.

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