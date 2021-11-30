Грузовик во Владивостоке в непогоду въехал в дом на Патрокле

Фото: patrokl.info

В Приморье бушует циклон: исключением не стала и дальневосточная столица. Во Владивостоке на Феодосийской улице грузовик из-за снежного наката въехал в здание.

Запись с камер видеонаблюдения опубликовали в социальной сети. На кадрах видно, что кабина врезалась в стену строения с небольшого спуска. Машину понесло по инерции на гололеде, водитель не смог затормозить. Здание не пострадало, чего не скажешь о передней части большегруза.

К счастью, сообщили в первоисточнике новости, обошлось без жертв, не пострадали и другие автомобили. Инцидент произошел утром, сейчас в городе фиксируют в разы больше аварий. Снегопад полностью сковал движение во Владивостоке.

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