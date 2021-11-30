Владивосток встал, люди выходят из автобусов и идут пешком из-за непогоды

Центр города окрашен в бордовый цвет на картах - водители в "мертвой" пробке
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Во Владивостоке буйствует непогода. Снежный буран завалил столицу осадками: на дорогах - сплошной затор. И огромное количество аварий. В городе происходит то, чего и боялись. Очень много снега, дороги местами непроходимы, чистить не успевают. Многие улицы стоят намертво, а Светланская - в обе стороны. Люди выходят из автобусов и идут пешком. Холодно, скользко и много снега.
Люди пытаются перебираться пешком, но на дорогах - снежная каша
Фото: Сергей БАЛАНОВ
По информации онлайн-карт, на 16 часов загруженность дорог доходит до девяти баллов. Количество "мертвых" пробок не сосчитать - встали Золотой мост, центр города, Первая Речка, Вторая.
Фото: онлайн-карты 2GIS
Два ДТП зафиксировали на проспекте 100-летия Владивостока, еще два - на улице Невской и в районе ж/д вокзала. Не окрашен в бордовый цвет только участок трассы с Калинина до Русского острова - ехать туда просто страшно.
Снежный наст на Лазо
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Напомним, с утра 30 ноября Приморье накрыл снежный циклон. К вечеру обещают только ухудшение погодных условий: жителей просят оставаться дома, школы, вузы перевели образование в дистанционный формат еще на день, 1 декабря. Перекрыто движение и въезд большегрузов, закрыт спуск на Капитана Шефнера.
В остальные районах края - не лучше. Дорога в Спасск-Дальний сопровождена нулевой видимостью
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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