Школы и вузы Владивостока продлили дистанционное обучение на 1 декабря из-за непогоды

Сегодня студенты и школьники посетили занятия онлайн Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Школы Владивостока переводят обучение в онлайн-формат завтра, 1 декабря, для 1-8 классов. Причиной продления "дистанционки" стала непогода, по прогнозам синоптиков, ситуация в городе не улучшится. О переводе на удаленку сообщил и ДВФУ, который сегодня также учится онлайн. При этом классы с 9 по 11 будут учиться в обычном режиме.

- 1 декабря продолжаем в онлайне все также из-за погодных условий, - сообщили в официальном паблике Дальневосточного федерального университета.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, все силы дорожных служб брошены на расчитку дорог. Продолжится и обработка сложных участков песко-соляной смесью.

- Ветер усилится до штормового и похолодает до – 6 °С. Общее количество осадков за весь период может составить 20 – 35 мм, высота снежного покрова - 20 – 45 см. Вместе с осадками ожидаются гололедные явления, налипание мокрого снега на провода и деревья, - рассказали в администрации Владивостока.

Автомобилистов просят не рисковать: не выезжать на дороги столицы на личном транспорте. При этом сегодня, 30 ноября, почти весь день Владивосток скован пробками.

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