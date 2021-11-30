Во Владивостоке «Субару»-герой вытащил пожарную машину из сугробов в снегопад

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Интересная сцена развернулась на глазах у редких жителей Владивостока, оказавшихся ночью возле площади Семеновской, напротив торгового центра Clover House. Там кроссовер Subaru Forester, который в данной истории можно назвать исключительно легковом авто, пытается вытащить пожарную машину, застарявшую на заснеженной дороге.

Сзади машину подталкивают экипированные спасатели. И благодаря совместным усилиям у небольшого коллектива таки получается спасти спецтранспорт.

«Спасибо субаристам, спасли жизнь», «Продам форик», – пишут жители приморской столицы в комментариях под довольно эпичными видео.

«КП – Владивосток» предлагает своим читателям тоже познакомиться с героической историей со счастливым концом.

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