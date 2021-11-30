Хочешь доехать — толкай автобус: последствия снегопада во Владивостоке

Автомобили буквально тонут под горами снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильнейший снегопад и метель, которые пришли во Владивосток 30 ноября, привели к серьезным последствиям. Пока одни часами стоят в пробках, другие толкают автобусы, чтобы добраться до дома.

Непогода привела к тому, что глава Владивостока Константин Шестаков на сутки перевел на дистанционное обучение всех школьников. Сегодня, 30 ноября, погода продолжает мучать регион. Исходя из этого, мэр продлил дистант еще на один день.

На онлайн-картах различных сервисов можно увидеть, как 8-ми и 9-балльные пробки парализовали движение автомобилей на многих улицах Владивостока. Автомобили буквально тонут под горами снега.

Рабочие несколько часов пытаются восстановить сети. Фото: МУПВ ВПЭС Владивостока. Читайте на WWW.DV.KP.RU: https://www.dv.kp.ru/online/news/4536500/

Кто бы мог подумать, что кто-то будет ползать по улицам столицы Приморья, чтобы добраться до дома. Но сегодня такие случаи были. Неблагоприятные погодные условия заставили некоторых владивостокцев принять «режим лежа» и в таком виде доползать до укромного местечка, чтобы пережить метель. Мем смешной, но ситуация страшная.

Помимо этого, в городе произошел ряд коммунальных аварий. Из-за непогоды десятки домов лишились горячего водоснабжения и электричества. С аналогичными проблема столкнулись и на острове «Русский». Коммунальщики полдня пытаются наладить работу тепло- и электросетей, чтобы вернуть в дома приморцев воду и свет.

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