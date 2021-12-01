Владивосток поставил рекорд скорости ветра в 34 м/с за всю историю наблюдений

В центре города минувшая буря сковала движение Фото: Сергей БАЛАНОВ

Примгидромет собрал данные по снегопаду, прошедшему в Приморье накануне, 30 ноября. В некоторых районах выпало по 130% осадков от месячной нормы, при этом ветер достиг исторического максимума во Владивостоке. Порывы достигали 34 метров в секунду.

Как сообщил Примгидромет, это рекорд за всю историю наблюдений. До этого максимальная скорость ветра, в этот день достигавшая 32 м/с, была зафиксирована в 1972 году.

В целом за период непогоды во Владивостоке выпало 24 миллиметра осадков - 77% от месячной нормы. В Уссурийске выпало 36 мм, а в южных районах, Находке и Партизанске, вообще шел дождь, было до +5 градусов тепла. В Приморье же рекордсменами по количеству осадков стали Хороль — 130% от месячной нормы, село Ольга — 126%.

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