В Приморье назвали районы-рекордсмены по силе минувшей в крае бури

Во Владивостоке стихия замуровала в снежный наст автомобили. Предоставлено КП

Прошедший по Приморью циклон оставил дальневосточную столицу в царстве снега и холода. Штормовой ветер, при этом, сегодня, 1 декабря, не стихнет. От стихии пострадали многие районы Приморья, а рекордсменами стали Ольгинский район и Уссурийский ГО.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в разных районах выпало от 10 до 68 миллиметров осадков. Абсолютный рекорд поставил Ольгинский район с 68 мм осадков (небольшой дождь и преимущественно снег).

- в Уссурийском городском округе 36 миллиметров, в Партизанском городском округе – 37, в Лазовском округе – 45, в Красноармейском районе – 31, во Владивостоке – 30 миллиметров, - уточнили в пресс-службе.

О том, сколько стихия принесла осадков в месячной норме, сообщил Примгидромет:

- За время непогоды во многих районах выпала месячная норма осадков. Больше всего осадков отмечено в с. Хороль — 130% от месячной нормы, с. Ольга — 126%, с. Барабаш — 121%, с. Рудная Пристань — 107%

Умеренный дождь прошел в некоторых южных районах: Партизанском и Находкинском ГО. Здесь при температуре от +3 до +5 градусов выпало до 68 миллиметров осадков, но жидких.

Дождь на мысах, к слову, достигал 34 метров в секунду. Многие рейсы внутрикраевых маршрутов были отменены: паромы на остров Путятина, авиарейсы в Дальнегорск, Кавалеров, терней, Пластун, Преображение, междугородние автобусы в Хабаровск, Арсеньев, Дальнегорск.

О том, как стихия ударила по Владивостоку, "Комсомолка" писала: пробки до 9 баллов, вставший намертво город, отключения электроэнергии у тысяч жителей. А сегодня жители добираются до работы пешком.

При этом непогода не стихла: синоптики прогнозируют усиление ветра, хоть осадков и больше не будет.

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