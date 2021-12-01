«Восточный Порт» поддержал проект приморских ученых по изучению тюленя ларги

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт».

Сотрудники Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН установили на одном из островов архипелага Римского-Корсакова, являющегося частью территории Дальневосточного морского биосферного заповедника, уникальное исследовательское оборудование. Мощная оптика трёх поворотных камер позволяет круглосуточно и в любую погоду вести наблюдение за прибрежной полосой острова Кентавр, являющегося, как и другие острова архипелага, «перевалочной базой» на путях миграции пятнистых тюленей ларг (Phoca largha) и одновременно «родильным домом» на исходе зимнего периода.

Старт масштабного экопроекта, направленного на изучение и сохранение среды обитания прибрежной флоры и фауны, создание условий для стабильного существования морских экосистем в заливе Петра Великого Японского моря, во многом стал возможным благодаря сотрудничеству приморских учёных с компанией АО «Восточный Порт» – флагманом стивидорной отрасли России, инвестирующим крупные средства в развитие системы экологической безопасности при перевалке грузов. В рамках соглашения, подписанного между «Восточным Портом» и Национальным научным центром на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке, портовики взяли на себя обязательство по оказанию финансовой и организационной поддержки проектам приморских учёных. В частности, документом была предусмотрена помощь «Восточного Порта» в приобретении оборудования для организации автономной системы видео-аудио регистрации поведения морских млекопитающих в естественной среде. Со своей стороны, учёные окажут «восточникам» методологическую и информационную поддержку образовательных экологических программ, реализуемых стивидорной компанией из Находки.

– При поддержке «Восточного Порта» мы уже сделали прорывной шаг вперед в реализации научного проекта. Закупленное оборудование уникально, прежде всего, своей подборкой и компоновкой, – отмечает старший научный сотрудник Национального центра морской биологии ДВО РАН, кандидат биологических наук Игорь Катин. – Благодаря мощным камерам и микрофонам, функционирование которых надёжно поддерживается системой аккумуляторов с подзарядкой от солнечных элементов, дистанционному управлению как с ПК, так и обыкновенного смартфона, мы получили возможность детально наблюдать не только за размножением пятнистых тюленей, но и повадками краснокнижных орланов – неизменными спутниками ларг в это время, а также видоизменениями прибрежной полосы.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт».

Стоит отметить, что «Восточный Порт» регулярно проводит акции и мероприятия, общая цель которых – сохранение окружающей среды на территории предприятия. За последние несколько лет по заказу стивидорной компании были выращены и выпущены в водоёмы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии. Для АО «Восточный Порт» и жителей микрорайона Врангель доброй традицией стал «Экомарафон» – просветительский проект, в рамках которого проводятся образовательные лекции для молодёжи, организуются экологические туры и конкурсы, высадка зеленых насаждений и субботники по очистке морского побережья и дна от мусора. В этом году «Экомарафон» проводился уже в 7-й раз подряд.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт».

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (мкр. поселок Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.

АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.

АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтеры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».