Экстремалы покорили самую крутую дорогу Владивостока на сноубордах

Фото: newsvl.ru

Кому-то прошедший во Владивостоке снегопад принес неудобства, а кто-то смог извлечь из этого пользу для себя. Экстремалы решили покорить самый крутой спуск города – улицу Капитана Шефнера, которую перекрывают во время сильных снежных осадков, – и не просто покорить, а прокатиться на сноубордах.

– Чем заняться в 2 часа ночи в метель? – пишет блогер и любитель активного отдыха. – Никому не мешали, аварийных ситуаций не создавали

Фото: newsvl.ru

Вслед за ребятами еще один парень решил открыть сезон и тоже прокатился по Шефнера, но уже днем. Видно, что дорога там совсем не чищена, завалена сугробами – идеально для сноуборда.

Фото: newsvl.ru

Напомним, днем 30 ноября приморская столица оказалась во власти стихии, выпало 19 миллиметров осадков. Ветер на побережье достигал 34 метров в секунду, это близко к абсолютному рекорду – отметка в 40 метров в секунду была 3 сентября 2020 года, когда на Приморье обрушился тайфун «Майсак». Стоит отметить, что во всем крае выпало до 68 миллиметров осадков – это 130 процентов месячной нормы.

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