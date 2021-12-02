Депутаты думы Владивостока приняли бюджет города на 2022 год

В новом году планируют профицит Фото: Администрация Владивостока

Чрезвычайно важным стало заседание думы Владивостока 2 декабря – здесь принимали городской бюджет. За принятие главного финансового документа приморской столицы на 2022 и плановый период 2023-2024 годов депутаты проголосовали во втором и третьем чтениях. Бюджет города по праву можно назвать социально ориентированным – в нем заложены программы в сфере образования, дорог и других важных аспектов.

Так, доходы Владивостока в 2022 году ожидают в размере 19,7 миллиарда рублей, это на 3 миллиарда больше прошлогоднего дохода. Расходная часть составит 19,3 миллиарда рублей, поэтому профицит бюджета в 400 миллионов пойдет на сокращение муниципального долга.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, средства запланированы на 20 муниципальных программ. По направлению «Образование» деньги пойдут на возмещение расходов частным детсадам, завершение строительства муниципальных детских садов на Патрокле, Эгершельде, школы в Снеговой Пади. Большой объем средств будет направлен на выплаты педагогам, содержание школ и детских садов.

Энергетики города получат средства для ремонта и обновления тепловых насосных станций, теплосетей и водопроводов. В городе также появятся новые водопроводные сети.

Для дорог дальневосточной столицы деньги выделены не только на ремонт и содержание, но и на новые проекты и внедрение «умных» транспортных развязок и систем. Это позволит автоматизировать управление дорожным движением в городе – меры реализуются по программе «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Владивостока».

- Принять бюджет Владивостока на 2022 год рекомендовал комитет по бюджету, налогам и финансам городской думы на заседании 1 декабря. Также на публичных слушаниях, которые прошли 30 ноября, за проект бюджета Владивостока высказались эксперты и участники публичных слушаний. 25 ноября большинство депутатов городской думы одобрили в первом чтении проект бюджета Владивостока на 2022 год, - добавили в пресс-службе.

Инфографика доходов и расходов бюджета

Напомним, накануне был принят бюджет Приморья.

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