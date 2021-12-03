За минувшие сутки коронавирусом заразились 460 человек в Приморье

Продолжается массовая вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье не спадает темп заболеваемости ковидом. За минувшие сутки, сообщили в оперштабе края, заразились коронавирусом еще 460 человек. Всего за время пандемию зафиксировано 39 396 случаев заражения.

Выздоровели три сотни приморцев, а за все время - 76 424 человека. К сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни. Умерли от инфекции четыре жителя края, всего от болезни скончались 1 416 человек.

Привито на утро 3 декабря 808 679 приморцев, продолжается массовая кампания по вакцинации. Напомним, что на этой неделе в крае ужесточили антиковидные меры: QR-режим пропуска расширили на все непродовольственные магазины даже вне торговых центров.

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