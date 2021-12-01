В Приморье расширили список мест, куда не пустят без QR-кода

Новые ограничения ввели из-за сохранения высокого уровня заболеваемости Covid-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краевой Роспотребнадзор расширил список мест, куда приморцам запрещается доступ без QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 или справки о медотводе. Ограничения распространены на все непродовольственные магазины, за исключением аптек и магазинов товаров первой необходимости. Отмечается, что меры приняты из-за сохранения в регионе отрицательной динамики по заболеваемости COVID-19.

Как говорится в тексте постановления главного санитарного врача Приморского края, теперь QR-коды необходимо также предъявлять при посещении организаций розничной торговли непродовольственными товарами (за исключением аптек, а также организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости). При этом гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Напомним, что в связи с ростом числа заболевших и для создания коллективного иммунитета в Приморье постоянно ужесточают антиковидные меры.

Вход в общепит, культурные места и спортивные комплексы без пропуска запрещен с 30 октября. Кроме того, барам, кафе и ресторанам ограничили время работы – с 23:00 до 6:00 заведения должны осуществлять обслуживание «навынос». Во Владивостоке без QR-кода нельзя попасть и в торговые центры, а также в салоны красоты и гостиницы.

С 1 декабря нововведения коснулись горнолыжных баз и других мест, которые связаны с туризмом и активным отдыхом. Теперь любителям лыжного спорта необходимо также предъявлять QR-код или справку о перенесенном заболевании.

Однако антиковидные ограничения коснулись не всех. Жители, имеющие медотвод от вакцинации могут предъявить справку от медицинского учреждения. Военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил РФ, члены их семей, а также граждане, уволенные с военной службы по контракту или по призыву вместо «куара» могут предоставить бумажный сертификат о прививке или сведения, вписанные в военный билет. Это же касается и сотрудников иностранных консульских учреждений.

Как же получить заветный QR-код? Сделать это можно с помощью портала «Госуслуги». Необходимо зайти в свою учетную запись и найти в уведомлениях строчку «Вакцинация от COVID-19», после чего следует нажать кнопку «Перейти в дневник». В открывшемся окне и находится QR-код, который можно распечатать или добавить на телефон.