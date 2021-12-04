Во Владивостоке новым главой МУП "Содержание городских территорий" стал Николай Насонов

Николай Насонов. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Новым главой муниципального предприятия "Содержание городских территорий", которое ответственно во Владивостоке в том числе за уборку снега, стал Николай Насонов. Его назначил мэр Константин Шестаков 4 декабря после принятия отставки экс-главы предприятия Игоря Стрельникова. Отстранили до этого и зама Стрельникова - Алексея Руденко, который отвечал за расчистку дорог и дворов от переметов, оставшихся после удара стихии.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. До этого Николай Насонов возглавлял другое МУП - "Дороги Владивостока". Однако карьеру начинал в СГТ, где дослужился до начальника транспортного цеха.

Виктор Каширский до должности зама был заместителем главы административно-территориального управления Фрунзенского района Владивостока.

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