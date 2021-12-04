Уволили во второй раз: Владивосток вновь лишился главного по уборке и содержанию дорог

C уборкой снега после минувшего циклона не справляются. Фото: пресс-служба мэрии

Владивосток захоронен в снегу после минувшего 30 ноября снегопада. Увольнение по собственному желанию написал глава муниципального предприятия "Содержание городских территорий" Игорь Стрельников - он попросил положить ответственность на плечи более энергичного сотрудника. С очисткой дорог служба не справляется. К слову, накануне был с треском отстранен замдиректора СГТ Алексей Руденко. По мнению мэра, чиновник не справился со складированием снега.

- Результаты по устранению последствий снегопада последних трёх дней показали мне, что работа предприятия «Содержание городских территорий» не организована, - сообщил Шестаков, подчеркнув, что в команде должные быть люди, улучшающие жизнь людей, делающие ее комфортнее.

Интересная деталь здесь в том, что Стрельникова уже отстраняли от должности по уборке снега в ноябре 2019 года, об этом сообщал пресс-службе мэрии экс-мэр Олег Гуменюк (ныне арестованный). Тогда директор СГТ покинул пост прямо перед началом зимнего ада.

Во Владивостоке за сутки непогоды выпало 78% осадков от месячной нормы. Город стоит пятые сутки спустя - лишь сейчас ситуация улучшилась.

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