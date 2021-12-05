465 заболели, трое умерли. Коронавирус все также держит планку в Приморье

Продолжается массовая кампания по вакцинации Фото: Ксения Высотина

За минувшие сутки коронавирусом заразились 465 человек в Приморье. Всего за время пандемии зафиксировано 90 324 случая заражения.

Справиться с болезнью на сегодняшний день смогли 333 приморца, а за все время пандемии вирусом переболело 77 061. К сожалению на момент 5 декабря три жителя Приморья ушли из жизни, не сумев перебороть заболевание. Всего от коронавируса скончались 1 424 человека.

На данный момент от ковид вакцинировались 816 858 жителей края, продолжается массовая кампания по вакцинации. Напомним, что из-за такой печальной статистики роста заболеваемости в Приморском крае ужесточили антиковидные меры.Теперь QR-код нужен во всех непродовольственных магазинах даже вне торговых центров.

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