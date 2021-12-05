Синоптики кардинально изменили прогноз погоды на 6 декабря в Приморье

Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморцы насторожилось после новости о приближающемся снегопаде, но синоптики развеяли все опасения. В настоящее время специалисты не прогнозируют каких-либо осадков на 6 декабря.

Накануне некоторые синоптики отмечали, что новый снежный циклон обрушится на Приморье в предстоящий понедельник во второй половине дня. Однако один из «народных» синоптиков, автор портала «Маглипогода», предрекал Приморью резкое и аномальное потепление.

Столбики на термометрах показывают минусовые температуры, но зато осадков не ожидается ни во Владивостоке ни в других районах Приморья, а все потому что циклон резко изменил свою траекторию.

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