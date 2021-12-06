За минувшие сутки в Приморье пять человек скончались от коронавируса

В Приморье 158 человек смогли побороть коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Приморья опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки еще 461 человек заразились COVID-19. С начала пандемии выявили 90 785 случаев заболевания.

Побороть недуг смогли 158 приморцев, а за все время болезни – 77 219. К сожалению, для некоторых коронавирус оказался сильнее. Пять человек скончались за минувшие сутки, всего вирус унес жизни 1 429 жителей края.

В Приморье продолжается массовая кампания по вакцинации. Привито уже 818 023 человек. Напомним, что из-за роста заболеваемости в крае ужесточили антиковидные меры. Теперь QR-код нужен для входа непродовольственные магазины.

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