Первые жертвы тонкого льда: в Приморье семья рыбаков уплыла на льдине

Лед на озере еще не окреп, на таяние повлияли и воскресные плюсовые температуры Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморье предотвратили трагедию: спасены зимние рыбаки, решившиеся выйти на лед слишком рано. Накануне, 5 декабря, с плавающей льдины спасли двух рыбаков и ребенка на озере Ханка.

Сообщение с просьбой о помощи поступило в 17:00: специалисты сработали оперативно. Льдину уносило все дальше от берега, когда прибыли спасатели, силами ГИМС рыбаки и ребенок были доставлены на берег. К счастью, им не понадобилась медицинская помощь.

О случае сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС. Сотрудники предупредили об опасности:

- Не выходите на тонкий неокрепший лёд! Следует помнить, что выезд на лёд так же категорически запрещён! Не подвергайте себя и своих близких смертельной опасности! - призывают специалисты.

Напомним, летом 2021 года на озере Ханка произошла трагедия: тела родителей, пропавших на озере Ханка, нашли в нескольких километрах от малыша и лодки. Двое супругов погибли в походе, мальчик остался один.

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