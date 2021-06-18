Новые подробности трагедии В Приморье: тела родителей, пропавших на озере Ханка, нашли в нескольких километрах от малыша и лодки

В Приморье супруги погибли во время отдыха на Ханке. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Трагедия, разыгравшаяся в Приморье на озере Ханка, стала известна далеко за пределами края. За поисками семейной пары, загадочно пропавшей во время отдыха, с замиранием сердца через СМИ следили все, кто проникся к чужой беде. Счастливый отдых обернулся гибелью двух супругов и чудесным спасением их трехлетнего малыша. О том, как все было рассказал сотрудник полиции, который стал непосредственным участником страшных событий.

НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ

Любители активного отдыха Кристина и Андрей – туристы со стажем, супруги неоднократно ездили в походы и прививали любовь к природе маленькому Демиду. В свои три годика мальчик уже был на зимней рыбалке, катался с папой на моторной лодке, а также отдыхал в красивейших уголках Приморья.

Маленького Демида тоже учили рыбачить. Фото: личная страничка героини публикации в Instagram.

Вот и в этот раз семья решила провести отпуск активно и с пользой, только у судьбы, видимо, были свои планы на этот счет. Жители поселка Новый, что в Надеждинском районе, взяли необходимый инвентарь, запаслись провизией и отправились на отдых. Туристы разбили лагерь недалеко от села Троицкое на озере Ханка, которое считается самым большим в Приморье. По мнению специалистов, благодаря муссонному климату даже в начале лета здесь можно отлично отдохнуть. В Ханкайскиом районе значительно теплее, чем во многих других.

В те дни стояла температура днем +20...+25, а ночью около +15 градусов. Озеро неглубокое, в среднем около трех метров, поэтому вода успела прогреться приблизительно до +18 градусов. Единственное, накануне было объявлено штормовое предупреждение и погода должна была испортиться, однако подготовленных туристов это не пугало. Словом, все располагало к релаксу, да еще и места рыбные, а у семьи есть надувная лодка с мотором. Как выяснится позже, именно прогулка на лодке привела к роковым последствиям.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ И ЧУДО СПАСЕНИЯ

Размеренный отдых оказался нарушен практически сразу. Что именно произошло 10 июня и почему туристы отправились бороздить просторы озера, оставив незапертыми машину и палатки, еще предстоит выяснить следователям. На следующий день неравнодушный местный житель Олег Романов забил тревогу, заметив, что лагерь опустел. К счастью, поиски начались сразу и без промедления. Как оказалось, именно это и спасло жизнь маленького сына пропавшей пары.

Палатки оказались пусты, на столе еда, машина открыта. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В лагерь быстро приехал оперуполномоченный Владимир Поварчук, который вместе с другим местным жителем отправился на его лодке на поиски пропавшей семьи. Одновременно на поиски выдвинулся и сотрудник Ханкайского заповедника Валентин Козырев. Лодку с оторванным мотором и лежащего рядом малыша обнаружили на одном из островков намытой отмели, в семи километрах от лагеря туристов в районе села Новониколаевка. Мальчик сутки пролежал под дождем, трясясь от холода. Испуганного и замерзшего ребенка спасители передали врачам. Демида отвезли в больницу в состоянии комы, но маленький боец быстро пошел на поправку.

РОКОВЫЕ СОБЫТИЯ

Пока трехлетнего мальчика выхаживали врачи, на Ханке развернулась масштабная поисково-спасательная операция. Помимо полиции на место выехали специалисты следственного комитета, МЧС, работники Рыбинспекции, дружинники, ГИМС, волонтеры «Примпоиска». За несколько дней было обследовано около 20 квадратных километров береговой линии, но найти Андрея и Кристину все не удавалось. В качестве самой невероятной версии, но хотя бы оставляющей надежду на их спасение, даже появилась теория о возможном пребывании пары в Китае. Люди надеялись, что супруги могли переплыть границу и попросту не имеют возможности выйти на связь. Но к сожалению, эта версия оказалась ошибочной.

Все надежды близких и родственников рухнули спустя шесть суток после исчезновения. Тела молодых родителей нашли на небольших островках в районе села Троицкое. Судя по всему, родители пытались доплыть обратно к лагерю, но сил не хватило.

ЭПИЛОГ

Следователи считают, что глава семейства мог выпасть за борт, когда лодка шла по волнам. Супруга попыталась помочь мужу, но тоже оказалась в воде. Лодку тем временем стало относить, а малыш не смог понять, как заглушить мотор. Кстати, родители позаботились о безопасности мальчика – в отличие от них, малыш был в спасательном жилете. Судя по всему, именно это сохранило ему жизнь.

Сейчас следственный комитет продолжает расследование резонансного уголовного дела. Специалисты опрашивают возможных свидетелей и проводят экспертизы. Родственники в свою очередь ждали заключение о вскрытии, чтобы похоронить своих близких, которым бы еще жить да жить. Как сообщили близкие, прощание с Андреем и Кристиной состоится 19 июня.

Все, кто проникся этой трагедией, могут поддержать семью. Двоюродная сестра погибшей девушки предоставила редакции «КП-Владивосток» реквизиты карты: 5484 5000 1746 0976. Перевести можно любую сумму на имя Кристины Олеговны. За малышом, который получил второй шанс на жизнь, сейчас присматривает бабушка – мама Андрея. Помимо Демида, у него остались еще два ребенка от предыдущего брака. Словом, близкие будут рады любой помощи.

Редакция приносит свои искренние соболезнования родным. Впрочем, скорбь потери с ними разделяют все, кто участвовал в поисках и с замиранием сердца следил за этой историей. К сожалению «хэппи энда» в финале не произошло.

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