УФАС Приморья оштрафовал две дорожные компании на более 30 миллионов за картельный сговор

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

УФАС Приморья наложило солидные штрафы на компании, признанные участниками картельного сговора на торгах. Участники должны были работать в субподряде друг у друга - об этом они договорились заранее для участия на торгах по ремонту дорог. Аукцион проводился для нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

ООО "Строй Сити" отдаст из кармана 12,626 миллиона рублей, а ООО "СКАБ" - еще больше, 17, 936 миллиона рублей.

- Ранее ведомством были рассмотрены 5 муниципальных контрактов на выполнение текущего ремонта дорог на сумму 808, 717 млн рублей. Компании, которые планировали принять участие в аукционах, пришли к устному соглашению о том, кто из них станет победителем в будущем аукционе, а кто будет работать на субподряде у победившего, - сообщили в пресс-службе УФАС Приморья.

В антимонопольной службе пояснили: из-за отсутствия конкурентной борьбы не удалось снизить расходы бюджета Владивостока. "Сговорщики" картеля признаны виновными, административные дела возбуждены по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ - заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действии.

К слову, по этому же делу УФАС оштрафовало ООО "ФедералСтрой" на почти 22 миллиона рублей и стройкомпанию ООО "Автобан-ДВ" на почти 12 миллионов рублей - деньги пошли в казну бюджета.

- В отношении участников картельного сговора правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 178 Уголовного кодекса РФ, - добавили в пресс-службе краевого управления ФАС.

Общая сумма штрафов после рассмотрения пяти контрактов составила 64 миллиона рублей.

В сентябре за картельный сговор УФАС оштрафовала подрядчиков в Находскинском ГО и Партизанском районе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03