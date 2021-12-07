Олег Кожемяко: край поможет в покупке снеугоборочной техники для Владивостока

Константин Шестаков, мэр Владивостока Фото: Правительство Приморского края

Глава Приморья Олег Кожемяко предложил Константину Шестакову, мэру дальневосточной столицы, приобрести мини-погрузчики, тракторы для очистки внутриквартальныех проездов. При этом в бюджет города на 2022 уже заложено 100 миллионов рублей на покупкку грейдеров и погрузчиков. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- За последние годы благодаря помощи краевого бюджета, Минвостокразвития Владивосток получил более 30 единиц новой дорожной техники, но этого недостаточно, учитывая огромную автомобильную нагрузку, рельеф города. Да, не в каждую зиму выпадает такой снег, и, может, не всегда эта техника пригодится, но когда случаются снегопады, она должна максимально задействоваться. И поэтому мы поддержим администрацию города в приобретении дополнительных спецмашин, - заявил Олег Кожемяко.

Как доложил Константин Шестаков, во Владивосткое на уборку каждую ночь выходят более 200 единиц техники в составе 12 комплексов (погрузчики, тракторы-щетки, и самосвалы). Во Владивостоке накануне число штрафов для управляек, не желающих чистить дворы, составило 88. Всего более 460 тысяч штрафов наложено в Приморье на тех, кто игнорирует уборку на вверенных территориях, сообщили в пресс-службе.

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