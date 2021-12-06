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Владивосток6 декабря 2021 6:38

УК Владивостока получили больше 140 предписаний за ненадлежащую уборку снега

Около сотни дворов еще даже не видели мер "управляек"
Руслан НОВИКОВ
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Часть машин во дворах похоронена снегом после циклона

Часть машин во дворах похоронена снегом после циклона

Фото: Милана СОКОЛ

Администрация Владивостока ежедневно проводит рейды по контролю за работой управляющих организаций во дворах. Минувший в дальневосточной столице снегопад все еще дает о себе знать. По словам замглавы содержания жилфонда Алексея Синягина, УК города получили 88 протоколов об административном деле и 56 предписаний. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте мэрии.

- УК выписываются штрафы от 80 тысяч рублей на юридические лица и порядка 5-25 тысяч рублей на должностные <...> Проверено порядка 880 дворов; 444 - в состоянии уборки, сто и более дворов - в неудовлетворительном состоянии. Естественно, будут штрафные санкции, - сообщил Алексей Синягин.

Напомним, снегопад больше пяти дней держал Владивосток в пробках. Заторы достигали 9-10 баллов ежедневно. Пурга "смела" часть кадрового руководства МУП "Содержание городских территорий": Константин Шестаков, мэр Владивостока, отстранил замдиректора предприятия Алексея Руденко. Он был ответственен за уборку дорог от снежной каши. В след за ним ушел от ответственности директор - Игорь Стрельников. Глава города принял его отставку, должность занял экс-начальник "Дороги Владивостока".

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