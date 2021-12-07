Третьим участком для города Спутника в Приморье может стать бухта Горностай

Нашли третью площадку для постройки города Спутника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Амбициозный проект властей Приморья и Минвостокразвития - город Спутник - похоже, нашел себе еще уже третий участок. Потенциальной площадкой для строительства может стать бухта Горностай, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе краевого правительства.

В проекте заинтересованы как минимум три подрядчика (в том числе группа компаний "ПИК"), уточнили в пресс-службе. Выбор площадки, в свою очередь, обусловили выгодным расположением: видом на море, пятью минутами до объездной дороги [Cеданка-Патрокл].

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что Спутник может конкурировать с "теплыми столицами" России:

- Город Спутник сможет конкурировать с Крымом и Сочи. Приморцы, как и все россияне в целом, обратят внимание на покупку нового жилья, - сказал Чекунков в конце ноября.

Напомним, амбициозной мечте о городе-миллионнике выделили два участка в ноябре. Весь город без учета площадки "Щитовая" бухты Горностай займет предварительно 925 гектаров. Двумя другими участками, предположительно, станут "Спутник" и "Байкал" на территории ТОР "Надеждинская" в Надеждинском районе.

Отстроить хотят 3 миллиона квадратных метров жилья.

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