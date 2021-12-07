«Сюда даже не суйтесь»: проезд к жилым домам во Владивостоке превратился в каток

На проспекте Красного знамени во Владивостоке люди жалуются на скользкий спуск. Фото: принтскрин видео, instagram.com/dpskontrol_125rus

Гололед и сугробы, оставшиеся после циклона, до сих пор беспокоят жителей Владивостока. На проспекте Красного знамени спуск к домам превратился в каток. Жильцы пожаловались об этом в социальных сетях.

Проживающие на Красном знамени 94-104 боятся ходить по спуску: дорога вся покрыта льдом, а пешеходная дорожка не расчищена от снега. Забор на территории и вовсе снесло от штормового ветра.

- Хоть бы песочком посыпали, - пишут возмущенные приморцы.

Машину занесло на скользкой дороге. Фото: предоставлено «КП-Владивосток» жильцами дома.

В редакцию обратилась жительница одного из домов и рассказала, что по этой дороге действительно страшно ходить.

- Дорогу со стороны подъездов полностью очистили с помощью управляющей компании. И сами жильцы выходили. Я несколько дней подряд видела мужчин с лопатами. Но этот подъем опасный, можно легко поскользнуться и серьезно удариться, машины уносит на ровном месте. Поэтому сюда даже не суйтесь, – рассказала Елизавета.

Управляющая компания проводила очистку территории от сугробов. Фото: предоставлено «КП-Владивосток» жильцами дома.

В пресс-службе администрации «КП-Владивосток» сообщили, что компания-арендатор домов Красного знамени 94 и 104 вызвана в административное территориальное управление.

- В управлении посмотрят документы компании для уточнения границ земельных участков. Если данный подъем не входит в зону ответственности компании, то его чисткой будут заниматься городские службы, - рассказали в пресс-службе мэрии.

ПО ТЕМЕ:

Владивосток превратился в квест для пешеходов: дождаться автобусов практически невозможно

Тротуары завалены, люди ищут пути обхода (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03