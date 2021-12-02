Владивосток превратился в квест для пешеходов: дождаться автобусов практически невозможно

Жители Владивостока на остановке долгое время ждут автобус. Некоторые стоят с самого утра. Фото: Милана СОКОЛ

Циклон, пришедший во Владивосток с Корейского полуострова, покинул город, но оставил после себя горы снежных сугробов. По сообщениям синоптиков, с сегодняшнего дня погода в крае начнет налаживаться. Однако последствия непогоды по-прежнему создают проблемы на дорогах – на многих отрезках города встало движение, люди несколько часов ждут нужные им автобусы.

Во Владивостоке настоящий коллапс: город скован 9-балльными пробками. Больше всего страдает дорога от Окатовой до Второй Речки, на проспекте 100-летия Владивостоку без движения находятся обе полосы. На Нейбута люди с самого утра стоят на остановках и ждут автобус, чтобы добраться до работы.

На дорогах Владивостока из-за прошедшего циклона встало движение транспорта. Фото: Милана СОКОЛ

- На линии на 9:30 утра - 425 автобусов. Также ходят 10 трамваев и 6 троллейбусов. Автобусы продолжают выходить на линии, поэтому в течение дня их станет больше, - рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в мэрии города.

Но не только затор движения является проблемой – автобусы буквально переполнены. Люди стоят вплотную друг к другу, а новым пассажирам некуда зайти. О том, чтобы сесть, можно даже не мечтать. Повезет, если получится протиснуться сквозь толпу и попасть в транспорт.

- Подъехал мой автобус, и я чуть не упала от ужаса: он полностью забит. Но ждать следующий автобус я не хотела, опаздывала на работу. Поэтому кое-как, но вошла внутрь. Сесть было некуда, стоять было тяжело, меня со всех сторон зажали, - пожаловалась журналисту «КП-Владивосток» Светлана.

Люди толпой заходят в переполненный автобус. Фото: Милана СОКОЛ

Еще одно неприятное последствие непогоды - заваленные снегом тротуары и скользкие дороги. Огромные сугробы становятся преградой на пути пешеходов, некоторые по колено проваливаются в снег. Людям приходится либо искать обходные пути, которые не всегда безопасные, либо идти напролом. Подземные переходы также стали настоящим аттракционом для владивостокцев.

- Мало того, что вход завален горой снега, внутри очень скользко и не за что ухватиться. Я несколько раз подскользнулся, одним только чудом не упал и ничего не ушиб, - поделился с «Комсомолкой» Владислав.

Подземный проход пугает людей скользкой дорогой и лестницей. Фото: Милана СОКОЛ

Пока службы города устраняют последствия погоды, жители приморской столицы справляются с некоторыми проблемами самостоятельно. Так, в новом микрорайоне люди собрались вместе и откопали похороненный в снегу автобус.

Службы города продолжают очищать тротуары от снега. Фото: Милана СОКОЛ

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