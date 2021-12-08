БК "Динамо-Владивосток" одолел сургутский "Университет-Югра" со счетом в 74:88

Самым результативным оказался легионер БК "Динамо-Владивосток" Тайрон Харрис. Фото: пресс-служба БК

Недавно созданный БК "Динамо-Владивосток", который лишь месяц назад одержал первую победу в Суперлиге, разгромил "Университет-Югра" (Сургут). Матч состоялся в Сургуте, а финальный счет составил 74:88, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе "Динамо-Владивосток".

Бой начался уже с первых секунд, и на всем протяжении игры борьба оставалась напряженной. В первом же тайме игру открыл Кирилл Ситник (Динамо), однако счет на табло рос временно. Обе команды оборонялись.

Во втором периоде - нешуточная борьба. Легионер "Динамо" Тайрон Харрис забил 3 очка, два точных штрафных от Вячеслава Грачева, завершающий удар Кирилла Ситника позволил приморцам сравнять счет до 37:38.

После перерыва "Динамо" вывел Вячеслав Грачев, а вырываться позволили +12 очков всего за три минуты до конца основного времени. Самым результативным оказался Тайрон Харрис.

- Игра шла как на качелях: команды не забивали из-под кольца, забрасывали сумасшедшие «трешки» и проявляли чудеса героизма в обороне, - сообщили в пресс-службе.

Следующая игра состоится во Владивостоке: приморцы примут БК "Барнаул" 15 декабря в 19:00.

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