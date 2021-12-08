Каждый за себя: ежедневную проверку привода открыли на дороге-убийце во Владивостоке

Попытка выехать или передвигаться по жилому двору занимает до получаса. Фото: принтскрин видео, vdk_news

После минувшего снегопада во Владивостоке многие дороги все еще в ненадлежащем состоянии. Но рекордсменом стал, кажется, участок трассы на Красного Знамени, 96 - водители часами буксуют в попытке проехать. Засыпкой, обработкой реагентом или другими мерами не занимаются ни автомобилисты, ни власти.

Ряд видеороликов появился в социальной сети. На кадрах - бесконечно буксующие машины, кто-то застревает на ровной поверхности, кто-то - испытывает полный привод в гонке-борьбе с наледью.

Комментарии пестрят советами, случай вызвал ажиотаж у владивостокцев. Кто-то в шоке от бездействия вышестоящих, кто-то советует вызвать управляйку, кто-то - прокуратуру, иные винят жителей: мол, не могут купить мешок песка за сто рублей.

- Каждый сам за себя. Лень им, видите ли, самим посыпать - нет бы сходить в управляйку, а не снимать для соцсети, - написал один из жителей.

Недавно "КП-Владивосток" рассказывала о другом участке трассе во Владивостоке, который опасен и для жителей, и для машин.

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