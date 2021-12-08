Захоронение останков экипажа 70-летнего самолета состоится в Приморье 9 декабря

А20К "Бостон" - самолет авиаполка СССР, первоначально разработан в США. Фото: АвиаПоиск ДВФО

В четверг, 9 декабря, состоится торжественно-траурная церемония захоронения. Поисковая группа "Авиапоиск" завершила в Приморье раскопки и установление личностей экипажа, который погиб в 1950 году, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в организации.

Речь идет о самолете А-20К "Бостон" 44-555 из 50-го Гвардейского авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. Он пропал 21 мартя 1950 года во время ночных полетов, на борту были летчик Илясов Иван, штурман-лейтенант Борис Иоффе, стрелок-радист Георгий Сорокин.

- Место падения самолёта нашли охотники в 1953 году в тайге Анучинского района. Часть останков экипажа захоронили на кладбище, но родные лётчика Ивана Илясова утверждают, что он не был официально найден и им никто не сообщал о захоронении, - уточнили в "Авиапоиске".

Работы начались в 2019 году - сейчас все детали установлены. Родственников, членов патриотических клубов и СМИ приглашают на торжественно-траурную церемонию. Она пройдет на кладбище села Новороссия Шкотовского района.

К слову, недавно организации удалось практически полностью вытащить из болота Ту-24, раскопки заняли 45 дней.

ПО ТЕМЕ:

Авиапоиск ДФО завершил в Приморье 45-дневные раскопки упавшего 70 лет назад Ту-4

В организации сообщили, что это самая трудная работа за 14 лет их деятельности (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03