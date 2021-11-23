Авиапоиск ДФО завершил в Приморье 45-дневные раскопки упавшего 70 лет назад Ту-4

Одна из запчастей бомбардировщика. Фото: АвиаПоиск ДФО

В Приморье завершили многострадальные поисковые работы на месте упавшего бомбардировщика. Тяжеловес Ту-4 пикировал в болото в Яковлевском районе еще в 1954 году - и только сейчас волонтеры и поисковики смогли обрисовать всю картину трагедии. В организации сообщили, что это самые сложные за 14 лет существования организации.

- Весь процесс от сбора информации до завершения земляных работ занял 45 дней. Наверное, это самый длительный срок за все 14 лет нашей работы. В итоге удалось поднять большое количество останков экипажа (их точное число и принадлежность к нескольким людям ещё предстоит определить), 7 парашютов, фрагменты 3 моторов АШ-73ТК, много предметов, представляющих ценность в качестве мемориальной экспозиции, 7 авиационных пушек НР-23, носовую и одну основную опоры шасси, частично сохранившиеся документы одного офицера, ряд предметов штурманского снаряжения и многое другое, - сообщили в "АвиаПоиск ДФО".

Место раскопок. Фото: АвиаПоиск ДФО

Данных собрали достаточно, чтобы связаться и взаимодействовать с Центральных архивом Минобороны РФ, через Следком Приморья поисковики уже отправили запрос. В скором времени участок станет местом воинской славы.

Напомним, 28 августа 1954 года у самолета загорелся один из двигателей, он перешел в неуправляемое падение, какое-то время пикировал и приземлился в болото. Пятеро членов экипажа успели спастись с парашютом, остальные остались в самолете. Бомбардировщик весит порядка 50 тонн, его длина 30 метров, а размах крыльев – 43 метра. В болото самолет погрузился больше чем на 4 метра.

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