Сообщник "крабового короля" Олега Кана пойдет под суд во Владивостоке

В составе ОПГ обвиняемые "наворовали" почти 4 тысячи тонн живого краба Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Замгенпрокура РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по делу о контрабанде краба одному из соучастников "крабового короля" Олега Кана. Его будут судить во Владивостоке. Горы живого краба в размере 3 391 тонны (2,6 миллиарда рублей) экспортировались нелегально в Японию, Республику Корею и КНР, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в ведомстве.

Сам Кан все еще находится в розыске, а дело расследуется. Напомним, во Владивостоке уже арестовали принадлежащие "королю" здания Большого и Малого ГУМа. Он, в основном, фигурирует как организатор и глава организаций. Сообщники же пойдут по статьям части 3 статьи 266 УК РФ в суд - за контрабанду в составе ОПГ и уклонение от уплаты таможенных платежей. Ущерб от неуплаты составит 9,2 миллиона рублей.

По информации vl.ru, так как ряд эпизодов проходил через таможню Находки, судить одного из сообщников, о котором идет речь, будут в Приморье.

Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления, в 2014, 2015 и 2017 годах компании ООО «Монерон» и ООО «Курильский Универсальный Комплекс», принадлежащие Олегу Кану, экспортировали краба в Китай. Вывозимые биоресурсы продавались китайским компаниям, также подконтрольным дальневосточному бизнесмену по заниженной цене.

Как уже писали наши коллеги редакции "Комсомольская правда - Сахалин", Кан сейчас заграницей и скрывается от суда. Заочно арестован.

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