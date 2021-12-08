В Уссурийске работник автомойки на угнанной машине впечатался в дерево

Молодой житель Уссурийска угнал автомобиль с автомойки. Фото: пресс-служба УМВД Приморья.

В отдел полиции Уссурийска обратилась 34-летняя жительница. Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток» в пресс-службе УМВД Приморья, у женщины с местной автомойки угнали Toyota Wish.

В пресс-службе рассказали, что хозяйка иномарки оставила машину на автомойке на улице Кирова. Так как автомобилю требовалась химчистка салона, женщина не стала забирать ключи. Ночью ей позвонила полиция: оказалось, что «Тойоту» угнали, а сам автомобиль пострадал при аварии.

Сотрудники ГИБДД в районе Ленинградской улицы заметили автомобиль, который ехал на повышенной скорости и тем самым создавал опасность на дороге. Водитель игнорировал требования полицейских остановиться. В итоге он не смог совладать с управлением и врезался в дерево.

Управлял угнанной «Тойотой» 20-летний житель Уссурийска, который работает на автомойке. Выяснилось, что юноша не имел водительских прав. Против него составили два протокола: по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ за игнорирование просьб остановиться, по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление автомобилем без водительских прав. Теперь юноша должен заплатить штраф суммой в 9800 рублей и возместить ущерб хозяйке Toyota Wish.

Также против молодого нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ за автоугон и составили подписку о невыезде и надлежащем поведении. По статье уголовного кодекса приморец может лишиться свободы до пяти лет.

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