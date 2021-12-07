Во время побега от полиции юный лихач из Артема повредил чужой автомобиль

Подросток на автомобиле врезался в Toyota Corolla. Фото: принтскрин видео, пресс-служба УМВД Приморья

В Артеме сотрудники полиции задержали 16-летнего приморца, который нарушал правила дорожного движения и создавал аварийный ситуации на дорогах. Просьбы остановить автомобиль юноша игнорировал. Об этом сообщили «КП-Владивосток» в пресс-службе МВД Приморья.

Как рассказали в пресс-службе, сотрудники ГИБДД заметили, что водитель Nissan Bluebird нарушал правила дорожного движения. На просьбы полиции остановиться, автолюбитель лишь увеличил скорость.

В районе улицы Бабушкина, 30, Nissan Bluebird столкнулся со стоящей Toyota Corolla. Проехав несколько метров, приморец остановил машину, вышел из салона и попытался сбежать от полиции.

Однако подростка удалось задержать и отвести в отдел. Юноша рассказал, что купил автомобиль для личного пользования, но не зарегистрировал его в ГИБДД.

Против приморца составили три протокола: по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление машиной без водительских прав, по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ за игнорирование просьб остановиться и по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение сотрудникам полиции. Автомобиль поместили на стоянку временного задержания.

Все штрафы оплатят родители. Также им придется заплатить владельцу Toyota Corolla, с которой столкнулся подросток. Самого юношу поставили на профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воспитательного характера.

ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке из-за ДТП автомобиль повис на сугробе

Авария попала в объективы камер (подробнее...)

Оборот через крышу: последствия форсажа микроавтобуса на Русском "решали" пять мужчин

Лесная дорога превратилась в ледяной ад (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03