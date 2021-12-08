Животные в опасности. На улице во Владивостоке неизвестный разбросал селедку, напичканную иголками

Внутри рыбы обнаружили крючки и иголки Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке неизвестный разбросал на улице Сабанеева рядом с домами №15 и №16 смертельные ловушки для бродячих животных. Набитая иголками и крючками следка валялась на видном месте на тропинках и под деревьями.

Люди уверены, что кто-то таким образом пытается избавиться от бездомных собак и кошек. Многих напугала такая жестокость, очевидцы просят тех, кто заметит подобное в своих дворах убрать смертельные деликатесы подальше. Депутат ЗС ПК Наталья Кочугова опубликовала в своем инстаграм-акаунте видеоролик с просьбой не оставлять подобные вещи без внимания. Более того оасности подвергаются и домашние любимцы, хозяева которых могут отвлечься, когда их зверек унюхал лакомство.

- Могу только предполагать, что это какой-то новый извращенный вид догхантерства. Всех, кто увидит, прошу подобрать и выкинуть в мусорку, - пишет в соцсетях Наталья.

Напомним, что это не первый случай злодеяний догхантеров во Владивостоке. В октябре в районе новостроек возле Нейбута, 6, был замечен охотник на собак, личность которого не удалось установить. В этом же месте обнаружили тело мертвого пса. Очевидцы сообщили, что животное умирало в агонии.

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