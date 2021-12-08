Стример, ведущий трансляцию с гинекологической операции в Артеме, оказался за пределами РФ

Несколько минут операции в гинекологии оказалось в открытом доступе Фото: принтскрин видео, ren.tv, iz.ru

В понедельник, 6 декабря, приморцев шокировала новость о нарушении неприкосновенности частной жизни. В сеть "слили" видео с хирургической операции из гинекологии одной из частных клиник в Артеме. Подтвердилась информация из соцсетей и некоторых СМИ - оказалось, виновник находится за пределами России, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Следком уже возбудил уголовный дело - санкцией статьи может стать пять лет лишения свободы. Если, конечно, нарушителя найдут.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). По версии следствия, 4 декабря 2021 года неустановленное лицо незаконно собирало и в дальнейшем распространило с использованием средств массовой информации сети "Интернет" видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в хирургическом отделении медицинского центра в городе Артем, на которых изображена пациентка на приеме у врача, - сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается, уточнили в СК. Неофициальные источники сообщают, что "стример", взломавший онлайн-камеры частной больницы в Артеме, может находиться в Латвии.

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