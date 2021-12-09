Прокуратура Приморья потребовала срочного ремонта разваливающейся районной больницы

Суд согласился с требованием прокурора Фото: Сергей БАЛАНОВ

Прокуратура провела проверку в Красноармейской центральной районной больнице. Результаты оказались удручающими: стены и полы здания в критически плохом состоянии, нет гидроизоляции, горячей воды в кабинетах, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе ведомства. Прокуроры потребовали срочного ремонта.

- Не соблюдены требования противопожарного режима, в частности покрытия полов и стен имеют дефекты <...> в помещениях прачечной не обеспечена гидроизоляция полов и стен, отсутствует внутреннее противопожарное водоснабжения, - гласит сообщение.

Ремонта органы пытались добиться через суд: иск был направлен на региональный минздрав, чтобы министерство выделило деньги на ремонт. К счастью, суд принял сторону прокурора: минздрав Приморья теперь обязан решить проблему.

Прокурор Красноармейского района проконтролирует ход выполнения.

Ранее "КП-Владивосток" писала о том, что краевая прокуратура проверит жилищные условия бабушки-ветерана труда, замерзающей в собственном доме; редакция связалась с адвокатом, помогающим ей.

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