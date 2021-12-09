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Владивосток9 декабря 2021 0:24

В Приморье за сутки еще 459 жителей заразились коронавирусом

Эпидемиологическую ситуацию в крае прозвали "качелями"
Руслан НОВИКОВ
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Привито уже порядка 840 тысяч человек

Привито уже порядка 840 тысяч человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Темп заболеваемости в Приморье не снижается, несмотря на постоянные колебания. За минувшие сутки зафиксировали еще 459 случаев заболевания COVID-19, а за весь период пандемии - уже 92 156, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе краевого правительства.

По данным ведомства, выздоровели за сутки 339 приморцев, а всего - 79 055 жителей края. Пятеро жителей с болезнью не справились, коронавирус унес жизни уже 1 444 человек.

Продолжается кампания вакцинации - привито уже 836 747 человек, но план вакцинации выполнен только на 68%. При этом частотность заболеваемости увеличилась в разных сферах народного хозяйства. На 12% выросло число зараженных детей. Эпидемиологическую ситуацию в крае называют "качелями".

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