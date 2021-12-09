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Владивосток9 декабря 2021 0:44

Приморца осудят за изнасилование 68-летней пенсионерки в Ханкайском районе

Расследование завершили, утверждено обвинение
Руслан НОВИКОВ
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Фигурант дела накинулся на пенсионерку пьяным

Фигурант дела накинулся на пенсионерку пьяным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следком Приморья завершил расследование шокирующего уголовного дела, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе ведомства. 37-летний житель Ханкайского района в сентябре 2021 года изнасиловал пенсионерку.

По версии следствия, обвиняемый напился в квартире пострадавшей женщины. Она приходится родственницей знакомой супруги. С женой и ее подругой они выпивали втроем, пока мужчина не отправил женщин на поиски зарядки. Достаточно опьянев и не совладав с животной натурой, мужчина в это время накинулся на 68-летнюю женщину и изнасиловал. Расследование завершено, причастность фигуранта доказана. К слову, он уже не раз был судим.

Скоро приморец вновь окажется на скамье подсудимых. Наказание предусмотрено частью 1 статьи 131 УК РФ - срок может оказаться серьезным.

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