Директор IT, iOS-разработчик, бухгалтер - кому во Владивостоке платят треть миллиона рублей

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Сервис соискателей SuperJob выяснил, на каких должностях во Владивостоке можно получать по 300 тысяч рублей в месяц, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в организации. Проанализировано 76 000 вакансий в городах с более чем 500 тысячами жителей.

Больше всего, по данным сервиса, готовы платить iOS - разработчику. Девелоперы дальневосточной столицы могут получать от 300 тысяч рублей, более того, им гарантируют возможность удаленной работы, участие в конференциях. Конечно, строг и контроль: необходимо уметь работать с чужим кодом, понимать базовые алгоритмы, уже иметь опыт создания приложений под "яблоки".

На второй строчке топка вакансия директора по информационным технологиям - находясь в кресле главы по IT, можно получать до 200 тысяч рублей. К слову, с большими премиями за продуктивность проектов. Необходимо высшее образование и опыт работы руководителем ИТ от двух лет.

На третьем месте - главный бухгалтер (150 тысяч рублей). Профильное высшее образование, опыт работы от трех лет, понимание специфики и программ учета. Также в рейтинг вошли вакансии аналитика CRM системы и программиста «1С» с зарплатами от 120 тыс. рублей.

В декабре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии программистов, руководителей среднего звена, менеджеров по продажам. Порядка девяти месяцев назад самыми "дорогими" профессиями были квалифицированные вахтовики, стоматологи. Однако и тогда специалисты IT-сферы могли получить до 200 тысяч рублей.

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