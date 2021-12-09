Минлесхоз Приморья в десятки раз снизил количество проверок для лесной отрасли

По словам властей, снижение проверок - для "честных" игроков рынка Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья снизило количество проверок для предприятий отрасли. Теперь количество составит 44 проверки в год - показатель уменьшился в десятки раз. Как выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе краевого правительства, это сделано из-за либерализации законодательства в лесной отрасли.

По мнению министерства, только 22% предприятий, занимающихся обработкой ресурсов лесной отрасли, заслуживают проверку - они находятся в умеренной категории риска. Специалисты подчеркивают: за черными лесорубами будут следить также строго, а снижение проверок - для добросовестных участников рынка этой сферы. Со всеми нелегалами, которые все еще видят в приморской тайге источник богатств, будут бороться.

Стоит отметить, за 2020 год объем ущерба от черных лесорубов составил 3,3 миллиарда рублей. Это 57,5 тысячи кубометров древесины.

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