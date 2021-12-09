Во Владивостоке кольцо Инструментального завода освободят от припаркованных машин

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кардинально решить проблему c пробками в районе кольца Инструментального завода планируют власти Владивостока. Вдоль подпорной стены с Партизанского проспекта на проспект Красного Знамени поставят знак "остановка запрещена" - транспорт уже давно сужает проезд и мешает движению. На дороге - регулярные заторы.

Фото: администрация Владивостока

- Припаркованные несколько машин здесь ежедневно создают серьёзные помехи тысячам автомобилистов. Они вынуждены перестраиваться, чтобы объехать припаркованный транспорт, как результат – затруднение движения, - сообщили пресс-службе администрации.

Помимо знакова "Остановка запрещена" на участке установят знаки о работе эвакуатора - они появятся уже в ближайшее время. Автомобилистов просят быть внимательнее.

Напомним, недавно в качестве одной из мер для "разгрузки" участка дороги движение от Партизанского проспекта до Гоголя стало односторонним.

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