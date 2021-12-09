Во Владивостоке кольцо Инструментального завода освободят от припаркованных машин

Из архива КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кардинально решить проблему c пробками в районе кольца Инструментального завода планируют власти Владивостока. Вдоль подпорной стены с Партизанского проспекта на проспект Красного Знамени поставят знак "остановка запрещена" - транспорт уже давно сужает проезд и мешает движению. На дороге - регулярные заторы.
Фото: администрация Владивостока
- Припаркованные несколько машин здесь ежедневно создают серьёзные помехи тысячам автомобилистов. Они вынуждены перестраиваться, чтобы объехать припаркованный транспорт, как результат – затруднение движения, - сообщили пресс-службе администрации.
Помимо знакова "Остановка запрещена" на участке установят знаки о работе эвакуатора - они появятся уже в ближайшее время. Автомобилистов просят быть внимательнее.
Напомним, недавно в качестве одной из мер для "разгрузки" участка дороги движение от Партизанского проспекта до Гоголя стало односторонним.
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