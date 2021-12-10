Пятница в Приморье начнется с аномального для зимы тепла и дождя

По всему Приморью облачно, пониженное атмосферное давление Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погоду в Приморье 10 декабря диктует поле пониженного атмосферного давления: вероятны осадки. На дорогах образуется гололедица от перепадов температур, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" у портала "Примпогода". В разных районах края от -2 до +9 градусов.

Во Владивостоке возможен слабый дождь. Ветер умеренный и сильный, но восточных направлений, поэтому воздух прогреется до +4...+6 градусов.

В Уссурийске облачно, вечером город тоже может посетить дождик. Ветер южный слабый, температура составит от +5 до +7 градусов.

Облачно и тепло будет и в Находке. Дождь, вероятно, начнется раньше: уже после полудня. Ветер слабый и умеренный. Температура аналогичная Уссурийску.

Приморский край в теплом секторе Китайского циклона. Дождь вызван гребнем антициклона, максимальные температуры на юге могут дойти аж до 10 градусов тепла. Напомним, ранее Борис Кубай говорил об аномальном тепле, которое будет сопровождать декабрь в Приморье.

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