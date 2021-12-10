В Приморье за минувшие сутки еще 460 человек заразились COVID-19

Привито почти 850 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае ежедневная заболеваемость коронавирусом вновь взяла курс на рост. За минувшие сутки заразились 460 жителей, а всего зафиксировали 92 616 случаев заболевания, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе краевого правительства.

Выздоровели за сутки при этом 376 человек, а всего за время пандемии 78 431 житель побороли ковид.

Четверо приморцев с инфекцией не справились, всего коронавирус унес жизни уже 1 448 жителей края.

Привито хотя бы первым компонентом 841 786 жителей. План вакцинации не выполнен. Накануне полпред ДФО Юрий Трутнев заявил, что привитых в Приморье лишь порядка 50%.

Эпидемиологическую ситуацию в региональном оперштабе называют "качелями". Темп заболеваемости то снижается, то растет. Серьезного спада, к сожалению, нет.

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