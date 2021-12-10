Рейсы в Таиланд из Владивостока открывают "Уральские авиалинии" с 23 декабря

Из Владивостока улететь можно в Бангкок и Пхукет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце 2021 приморцы смогут посетить теплый Таиланд - к перевозкам после возобновления рейсов в Бангкок подключилась еще одна авиакомпания, "Уральские авиалинии". Это "Комсомольская правда - Владивосток" выяснила в телеграм-канале перевозчика. Помимо Владивостока, авиакомпания запустит рейсы в столицу Таиланда из Красноярска и Иркутстка.

- Иркутск - Бангкок - по средам, а Бангкок - Иркутск - по пятницам с 22.12.2021. Красноярск - Бангкок - по четвергам, а Бангкок - Красноярск - по средам с 22.12.2021. Владивосток - Пхукет - по субботам, Пхукет - Владивосток - по пятницам с 24.12.2021. Иркутск - Пхукет - по пятницам, Пхукет - Иркутск - по субботам с 24.12.2021, - сообщили в компании.

Ранее S7 возобнила рейсы в Пхукет из Владивостока в ноябре, при чем россияне, привитые Спутником, могли не проходить изоляцию. С 1 ноября открыли для посещения в таких же условиях Бангкок и Паттаю. На 10 декабря цены, в среднем, начинаются от 20 тысяч рублей за билет маршрута Владивосток - Бангкок.

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