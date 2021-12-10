Возле "Калина Молл" во Владивостоке запретят парковку

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за многочисленных обращений граждан изменится движение на Калинина - на участке между домами №33 и 29 запретят парковку, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе администрации. Это делают, чтобы сделать проезд свободнее.

- Припаркованные по обеим сторонам дороги машины создают серьёзные помехи другим участникам дорожного движения. В результате движение затруднено. Мы провели дополнительный мониторинг дорожной ситуации на данном участке и приняли решение установить здесь знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор, - цитирует пресс-служба специалистов управления городскими дорогами и благоустройства.

Новые знаки появятся в ближайшее время, поэтому водителям стоит быть внимательнее. Напомним, недавно знак "Остановка запрещена" появился на кольце Инструментального завода.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

От Партизанского проспекта до Гоголя во Владивостоке движение станет односторонним

Схему изменили по просьбам горожан (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03