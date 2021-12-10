Во Владивостоке оштрафовали компанию-перевозчика автобуса №59

Водитель автобуса высаживал людей на «Заре» из-за припаркованных машин. Фото: instagram.com/ dpscontrol__125rus

На днях жители Владивостока стали жаловаться в социальных сетях на автобус №59. По словам людей, водитель останавливался на остановке «Заря», а не на конечной «Чкалова» из-за наледи и снежных сугробов на пятаке. В итоге компанию-перевозчика оштрафовали.

«Комсомолка» связалась с пресс-службой администрации города, чтобы выяснить, по какой же причине автобус не довозил людей до нужной остановки. Оказалось, что водитель вовсе не боялся снега, который остался после циклона. Как сообщили в пресс-службе, путь транспорту преградили автомобили. Хозяева машин не могли припарковаться во дворах и были вынуждены оставить их на дороге.

Редакция поинтересовалась у администрации, будут ли выписывать штрафы владельцам брошенных автомобилей.

- Водители по большому счету ничего не нарушали, такая была ситуация, - ответили в пресс-службе.

На кого наложили штраф, так это на компанию-перевозчика. Как рассказали в мэрии, организация должна заплатить 5000 рублей.

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