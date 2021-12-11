Шикарными снимками тумана во Владивостоке поделились приморцы в социальных сетях

Владивосток. Фото: instagram.com/blog__vladivostok/

В пятницу вечером, 10 декабря, на юг Приморья опустился густой туман. Местами видимость не превышала 20-30 метров. Опасное, но завораживающее явление, попало в объективы камер приморцев.

Фото: instagram.com/kuzinatra__/

Не остался в стороне и фотограф из Приморья Вадим Попов. Ему удалось запечатлеть вечерний мост через бухту Золотой Рог, на который, словно зимняя шапка, опустился густой туман. Видеоролик приморец выложил на своей странице в «Инстаграм».

Кстати, предшествовал туману ливень. Во многих городах Приморского края 10 декабря прошел сильный дождь. Об этом свидетельствуют посты местных жителей в социальных сетях. Приморцы шутят, что в такую погоду настроение уж точно «предпраздничное».

Помимо настроения, погода испортила еще и планы многим жителям региона. Так, из-за прошедшего в районе Кавалерово ливня, местный перевал стал недоступен для проезда. Люди полночи оставались в автобусах и не могли выехать из поселка.

Фото: instagram.com/kuzinatra__/

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