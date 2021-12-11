«Рискуя собой»: в социальных сетях появились кадры спасения двух рыбаков в Приморье

Фото: Скриншот из видео, instagram.com/lifedv/

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», накануне в Приморье произошли сразу несколько трагедий с участием рыбаков. Несмотря на то, что дневные температуры в регионе уже несколько дней подряд достигают плюсовых значений, любители зимней, если это так можно назвать, рыбалки все равно пренебрегают правилами безопасности. Так, примерно 9 декабря, под лед ушел накануне Toyota Crown в Надеждинском районе, а на реке Артемовке (Шкотово) утонул рыбак.

Последнего очевидцы пытались спасти. Товарищи бросили свои снасти и ринулись на помощь утопающему. Изначально тонувших было двое. Первого рыбака удалось вытащить из ледяной воды живым, второй, по предварительной информации ушел под лед.

- Если бы люди не снимали на телефоны, удалось бы спасти, - написал житель Приморья в соцсетях.

Чуть позже в «Инстаграм» действительно появилось видео спасательной операции. Несколько мужчину своими силами пытались вытащить из воды нерадивых рыбаков. Для одного из них рыбалка обернулась трагедией.

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