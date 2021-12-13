Появились кадры погони со смертельным ДТП во Владивостоке

Столкновение превратило автомобиль в консервную банку. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Трагическая авария, произошедшая минувшей ночью во Владивостоке, унесла жизни двух людей. Кадры ночной погони появились в Сети. Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", иномарка уходила от погони и съехала в косогор. Погибшими оказались двое из трех пассажиров виновника на Subaru.

Как сообщили в УМВД Приморья, водитель и пассажиры иномарки были нетрезвыми. На кадрах "Субарик" уходит от погони стражей порядка и улетает на полном ходу с косогора, врезается в дом.

Напомним, автомобиль задел Honda Odissey, у которого от удара серьезно поврежден кузов. Еще один пострадавший из "Субару" доставлен в больницу с травмами. Проводится проверка по факту аварии со смертельным исходом. Назначены экспертизы.

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